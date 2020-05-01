Спасательный вертолёт с пассажирами рухнул в горах Южной Кореи

https://static.news.ru/photo/a30b6552-8b7c-11ea-973f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Jingqiang/XinHua/Global Look Press

В горах Чирисан в южнокорейской провинции Кёнсан-Намдо произошло крушение спасательного вертолёта. На его борту находились семь человек.

Об этом сообщает телеканал YTN. По его данным, инцидент произошёл 1 мая около 12:00 (06:00 мск). Вертолёт принял на борт пациента с остановкой сердца и направился в пункт отправления.

После крушения пациент и его опекун находятся тяжёлом состоянии, их госпитализировали. Спасатели не пострадали.

Ранее NEWS.ru писал о том, что канадский военный вертолёт разбился в Ионическом море западнее греческого острова Кефалония в ночь на четверг. В результате инцидента пять человек пропали без вести, один погиб.