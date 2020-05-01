Спасательный вертолёт с пассажирами рухнул в горах Южной Кореи

В горах Чирисан в южнокорейской провинции Кёнсан-Намдо произошло крушение спасательного вертолёта. На его борту находились семь человек.
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После крушения пациент и его опекун находятся тяжёлом состоянии, их госпитализировали. Спасатели не пострадали.
Ранее NEWS.ru писал о том, что канадский военный вертолёт разбился в Ионическом море западнее греческого острова Кефалония в ночь на четверг. В результате инцидента пять человек пропали без вести, один погиб.
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