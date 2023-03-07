«Пока хорошо»: советник Байдена оценил действие «ценового потолка» для РФ Советник Байдена: судить о политике «ценового потолка» рано, но пока «все идет хорошо»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Старший советник президента США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что судить об эффективности политики «ценового потолка» в отношении энергоресурсов из России пока рано, однако «пока все идет хорошо». Свое мнение он высказал в беседе с РИА Новости на полях проходящей в американском Хьюстоне международной энергетической конференции CERAWeek. Топливные санкции ряда стран в отношении поставок из РФ вступили в силу с 5 февраля.

Я считаю, пока слишком рано говорить, но, на мой взгляд, пока все идет хорошо, — сказал Хохштейн.

В рамках санкций ЕС наложил запрет на импорт нефтепродуктов из РФ. Одновременно с этим страны Евросоюза и G7 установили потолок цен на них: лимит определен на уровне $100 за баррель для нефтепродуктов, торгующихся с премией к эталонной нефти (дизельное топливо) и $45 за баррель — для торгующихся со скидкой (мазут).

Нефтяные санкции вступили в силу с 5 декабря.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на исследование специалистов из Института международных финансов, Колумбийского и Калифорнийского университетов написало, что российские нефтяные компании получили намного больше денег за продажу сырья за границу, чем должны были после введения потолка цен. По оценке экспертов, при установленном пороге в $60 за баррель Москва торговала нефтью по средней цене в $74, что на 23% выше потолка.

В свою очередь исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что доходы России от экспорта нефти и газа сократились на 30% в январе из-за потолка цен на нефть и газ. По его словам, российские власти потеряли около $8 млрд из-за введенных странами Запада ограничений.