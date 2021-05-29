Осуждённый за шпионаж в пользу РФ спецназовец заявил о невиновности

Отменить сделанное ранее признание вины попытался приговорённый к 15 годам и 8 месяцам тюрьмы за шпионаж в пользу РФ бывший спецназовец США Питер Рафаль Дзибински-Деббинс. Об этом пишет Associated Press.
14 мая суд в американской Виргинии
Находясь в тюрьме, он подал рукописное ходатайство, попросив отозвать признание своей вины. Причин решения он не назвал.
Прокуроры сообщают, что оснований для отзыва признания у Дзибински-Деббинса нет. Через два дня после подачи ходатайства адвокат экс-спецназовца Дэвид Беновиц подал прошение о его отклонении.
Согласно документам суда, 46-летний Дзибински-Деббинс с декабря 1996 года по январь 2011 года сотрудничал с российской разведкой.
С 1998 года по 2005 год Дзибински-Деббинс занимал должность офицера в американских сухопутных силах, служа в химических подразделениях, после чего в звании капитана перешел в спецназ. Минюст США утверждает, что Дзибински-Деббинс изменил род войск по настоянию российской разведки.
Ранее сообщалось о том, что разведка США добыла данные о происхождении коронавируса.