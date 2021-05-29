Осуждённый за шпионаж в пользу РФ спецназовец заявил о невиновности

https://static.news.ru/photo/431f87ee-0c15-11eb-964c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отменить сделанное ранее признание вины попытался приговорённый к 15 годам и 8 месяцам тюрьмы за шпионаж в пользу РФ бывший спецназовец США Питер Рафаль Дзибински-Деббинс. Об этом пишет Associated Press.

14 мая суд в американской Виргинии вынес экс-спецназовцу приговор. При этом в ходе слушаний Дзибински-Деббинс извинился за то, что сделал и сообщил, что просто стал «жертвой российской разведки».

Находясь в тюрьме, он подал рукописное ходатайство, попросив отозвать признание своей вины. Причин решения он не назвал.

Прокуроры сообщают, что оснований для отзыва признания у Дзибински-Деббинса нет. Через два дня после подачи ходатайства адвокат экс-спецназовца Дэвид Беновиц подал прошение о его отклонении.

Согласно документам суда, 46-летний Дзибински-Деббинс с декабря 1996 года по январь 2011 года сотрудничал с российской разведкой.

С 1998 года по 2005 год Дзибински-Деббинс занимал должность офицера в американских сухопутных силах, служа в химических подразделениях, после чего в звании капитана перешел в спецназ. Минюст США утверждает, что Дзибински-Деббинс изменил род войск по настоянию российской разведки.

Ранее сообщалось о том, что разведка США добыла данные о происхождении коронавируса.