Опыт или старость: биография Джо Байдена Основные вехи карьеры главного старожила в политике США

Фото Sarah Silbiger/POOL/Global look Press

Говоря о спецоперации российских войск на территории Украины, нельзя не упомянуть Джо Байдена. Действующий президент США непосредственно влияет на ход конфликта, направляя военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине. Одна из его подобных личных инициатив последних дней — подписание закона о ленд-лизе для Украины, благодаря которому отправка вооружений будет осуществляться по упрощённой схеме.

Его решения нельзя назвать импульсивными. Несмотря на то что на президентском посту Байден находится около полутора лет, в политике Соединённых Штатов Америки он главный старожил — занялся ей 50 лет назад, когда баллотировался в Сенат. За это время Байден отметился множеством разных решений во внешней и внутренней политике, именно поэтому в 2020 году, во время президентских выборов, он уже был известен всему миру. В этом тексте редакция NEWS.ru подробно изучает его жизненный и политический пути.

Биография Джо Байдена Wikimedia

Ранние годы

Байден родился 20 ноября 1942 года в Скрантоне, штат Пенсильвания, в католической семье. Его мать, Кэтрин Юджиния Байден, по национальности была чистокровной ирландкой, а отец, Джозеф Робинетт Байден-старший, имел ирландские, французские и английские корни.

Байден-младший был первым, но не единственным ребёнком в семье — вместе с ним воспитывались его сестра, Валери, и братья, Фрэнсис и Джеймс.

Дед Джозефа был владельцем нефтяного предприятия в США, и благодаря его наследию семья долгое время не испытывала материальных трудностей. Однако в начале 50-х годов Байден-старший разорился, вложив всё состояние в мебельную компанию дяди, которая впоследствии прогорела. В попытке компенсировать затраты отец будущего президента Америки переезжал с семьёй из штата в штат, пока однажды не остановился в Уилмингтоне, штат Делавэр.

Именно там прошла большая часть детства Байдена-младшего. Учился он в католической школе и долгое время хотел стать священником. У юного Джо были проблемы с учёбой и общением со сверстниками — он страдал от логоневроза, из-за чего в школе подвергался травле, как со стороны одноклассников, так и монахинь. Тем не менее он смог самостоятельно побороть свой недуг, постоянно проговаривая перед зеркалом стихи. В том числе этот опыт пригодился ему в будущем в политической карьере.

По окончании школы Байден поступил в Делавэрский университет на факультет истории и политологии. Преподаватели отмечали, что у него были проблемы с успеваемостью, однако уже тогда студент проявлял лидерские качества и умело добивался расположения учителей. Параллельно с учёбой Байден занимался спортом — он играл в местной футбольной команде, а также в бейсбол. В 1965 году он получил степень бакалавра.

Увлёкшись общественной деятельностью, Байден решает получить дополнительное образование в сфере юриспруденции и поступает в колледж при Сиракузском университете. Его решительность и энтузиазм помогают ему без труда окончить данный курс. В 1968 году он становится доктором права.

Окончив учебное заведение, Байден активно включается в работу в правовой сфере — в 1969 году он становится адвокатом в Уилмингтоне, а спустя некоторое время учреждает собственную юридическую контору «Байден энд Уолш».

Именно занятие юриспруденцией в конечном счёте повлияло на его желание уйти в политику — Джозефу хотелось самому внедрять права и законы, а также участвовать в их рассмотрении. Именно поэтому в 1970 году он избирается в Совет местного округа. Что примечательно — будучи демократом, он победил в исконно республиканском районе.

Джо Байден Wikimedia

Деятельность в Сенате

В 1972 году Джо Байден решает баллотироваться в Сенат США от штата Делавэр. На тот момент ему должно было исполниться 30 лет, что является минимальным возможным возрастом для сенатора. Его соперником был Калеб Боггс — бывалый политик, который находился в Сенате два срока подряд и пользовался расположением действующего президента Ричарда Никсона. Основными пунктами в программе Байдена числились вывод американских войск из Вьетнама, защита прав граждан, модернизация транспортной системы, изменения в налоговой системе, а также защита окружающей среды.

В его предвыборной кампании участвовали в основном члены его семьи — они раздавали газеты и листовки, агитируя на улицах штата за родственника. Итогом совместных усердных стараний стала победа Байдена, за которого проголосовало чуть более половины избирателей. Таким образом, он стал шестым самым молодым сенатором за всю историю Америки. В дальнейшем его переизберут ещё на шесть сроков, он будет членом Сената до 2009 года.

Одновременно с избранием в жизни Байдена происходит трагедия — в автомобильной катастрофе погибает его жена, Нейлия, и дочь, Наоми. Происходит это за несколько недель до принятия политиком присяги. Долгое время он думал уйти из политики и переехать в Австралию, однако коллега по Сенату Майк Мэнсфилд отговорил его от столь необдуманных действий.

Так или иначе, в первые годы пребывания на посту сенатора Байден не производил никаких решительных действий и лишь выполнял требуемые функции. Вопреки этому журнал Time в 1974 году внёс его в свой список 200 лиц будущего. Тогда же он публично охарактеризовал свою политическую позицию, назвав себя и либералом, готовым сражаться за права граждан, и консерватором в отношении абортов и срочной военной службы.

Будучи членом Сената, Байден включался в обсуждение самых разных тем — защита прав потребителей, запрет однополых браков, контроль за выбросами парниковых газов. Наиболее резонансным делом в его практике была борьба с так называемым басингом. Конституция США запрещает сегрегацию в школах по цвету кожи. Тем не менее белые дети учились отдельно от чёрных, поскольку они жили в разных районах. В связи с этим суды стали выносить постановления, согласно которым темнокожие дети должны были садиться в школьный автобус к белым, чтобы они вместе добирались в одно учебное заведение. В связи с нарастанием недовольства среди белого населения в Сенате была рассмотрена поправка, которая бы ограничивала действия судей. Голос Байдена был решающим — он выступил против поправки. Его действия осудило большинство избирателей из Делавэра, после чего он начал активно бороться с «басингом». По его словам, в десегрегации нет ничего плохого — плохо, когда это контролирует федеральное правительство.

В 1984 году Байден становится одним из инициаторов принятия «Всеобъемлющего закона о борьбе с преступностью», который усилил ответственность за захват заложников, распространение наркотиков и кибермошенничество.

Кроме этого, Байден активно занимался вопросами внешней политики. Он был сторонником политики разрядки с Советским Союзом и дважды приезжал в страну на переговоры в составе официальных делегаций. Также он поддерживал военное вмешательство Америки в Афганистане и в Ираке. Вдобавок к этому Байден оказывал финансовую поддержку Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской Республике, поскольку считал их граждан жертвами геноцида.

Байден CNP/AdMedia/Global Look Press

Выдвижения в президенты

За время своей политической карьеры Байден трижды баллотировался в президенты Соединённых Штатов Америки.

Выборы 1988 года

Первую попытку он совершил в 1987 году, пойдя на выборы от Демократической партии. За год до этого он раскритиковал позицию госсекретаря Джорджа Шульца по поддержке апартеида в ЮАР и тем самым привлёк внимание к своей программе. В своих речах перед избирателями он заявлял, что Америку душит цинизм, и именно поэтому необходимо «разжечь огонь идеализма». Его активно поддерживали представители молодого поколения, свидетельство тому — собранные на предвыборную кампанию $2 млн с помощью пожертвований. Однако мечте Байдена не суждено было сбыться — ему пришлось сняться с выборов в связи с подозрением на плагиат предвыборной речи. По окончании выборов обвинения были сняты.

Выборы 2008 года

Второй раз Байден решает баллотироваться в президенты спустя 20 лет, в 2007 году. Несмотря на то что на тот момент он был самым опытным членом Сената, его персона меркла на фоне других выдвигавшихся демократов — Барака Обамы и Хиллари Клинтон. Он заблаговременно снимает свою кандидатуру с предвыборной гонки, после чего Обама приглашает его в свою команду. Как только последний одерживает победу на выборах, он назначает Байдена вице-президентом. Спустя четыре года их тандем переизбирают. На посту вице-президента Байден занимался в большинстве своём внешней политикой — так, он лично посещал Афганистан, Ирак, Пакистан и Украину. Последней он активно оказывал поддержку после Евромайдана в 2014 году.

Вице-президент Байден Jason Halley/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Выборы 2020 года

О своём намерении вновь участвовать в президентской гонке Байден сообщил в 2019 году. Его программа была по большей части либеральной — он отказывался от старых позиций и обещал избирателям разрешить аборты и однополые браки. Также он рассчитывал повысить налоги на бизнес, ввести обязательное медицинское образование и ослабить ограничения для иммигрантов. В качестве вице-президента Байден выставлял Камалу Харрис, которая являлась первой женщиной афроамериканского и азиатского происхождения, выдвинутой на эту позицию.

На тот момент его основным конкурентом от партии республиканцев был действующий президент США Дональд Трамп. У оппонентов была личная неприязнь по отношению друг к другу, что в итоге влияло и на их дебаты — вместо конструктивного обсуждения предвыборных программ они большую часть времени обменивались оскорблениями. В результате напряжённой президентской гонки победу на выборах одержал Байден. Трамп не был согласен с итогами выборов, о чём сообщил у себя в Twitter. В связи с этим его сторонники вышли на акции протеста и после штурма ворвались в Капитолий. Столь радикальные действия были негативно оценены в обществе — большая часть команды Трампа ушла в отставку, а в Сенате предложили объявить ему второй импичмент. Позже Трамп признал своё поражение и пообещал «беспроблемную» передачу власти Байдену.

Действующий президент США Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

На посту президента

20 января 2021 года Байден официально занял пост президента Соединённых Штатов Америки. Сразу после инаугурации он отменил ряд нововведений, внесённых Трампом. В частности, по распоряжению Байдена США вновь вступила во Всемирную организацию здравоохранения, а также в Парижское соглашение по климату. Кроме этого, было отменено строительство стены на границе с Мексикой и нефтепровода на границе с Канадой.

На момент вступления Байдена в должность основной внутренней проблемой государства была эпидемия коронавируса. Байден ввёл обязательное ношение медицинских масок в государственных учреждениях, а также пообещал повторить масштабный карантин в государстве в случае возникновения новой вспышки ковида.

Байден также отметился рядом решений во внешней политике. Именно во время его правления во второй половине 2021 года американские войска были полностью выведены из Афганистана. В итоге государство было полностью захвачено «Талибаном» (организация признана террористической, деятельность в России запрещена).

В конце 2021 года на фоне усиления конфликта между Украиной и Россией власти последней потребовали от США и стран НАТО официальных гарантий того, что Украина не вступит в Североатлантический альянс. Дополнительным требованием был возврат границ НАТО к уровню 1997 года. Байден заявил, что это неосуществимая просьба.

В феврале 2022 года, после признания Россией ЛНР и ДНР в качестве независимых республик, Байден заявил о «самом большом пакете санкций в истории» в отношении РФ. После объявления специальной военной операции РФ на территории Украины он пообещал предоставить государству вооружение и данные разведывательных служб. 9 мая Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому поставка оружия на территорию государства будет проходить в упрощённом порядке. Спустя сутки правительство США утвердило материальную помощь Украине в размере $40 млрд.

Личная жизнь David. Shawn Thew - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global look Press

Личная жизнь

Со своей возлюбленной, Нейлией Хантер, Байден познакомился ещё в студенческие годы. Она училась вместе с ним в Сиракузском университете. Их отношения строились быстро, и уже в 1966 году пара поженилась. После свадьбы они вернулись в Уилмингтон — Джо занялся юриспруденцией и политикой, а Нейлия устроилась учительницей в школу. За годы брака у Байденов родились трое детей — сыновья Бо и Хантер, а также дочь Наоми.

1972 год стал поворотным в жизни Байдена. Его семья попала в автомобильную катастрофу, в которой погибли жена и дочь. Узнав о случившемся, Джо отправился в больницу, куда были с травмами доставлены Бо и Хантер. Там же он отметил Рождество и дал присягу на верность стране.

В 1975 году Байден встретил свою новую любовь — это была Джилл Трейси Джейкобс. Совпадение или нет, но она, как и предыдущая жена Джо, работала учительницей. Именно в отношениях с ней ему удалось отпустить прошлое и с особым энтузиазмом взяться за политическую деятельность. В 1976 году они поженились, а спустя пять лет у них родилась дочь Эшли.

Сейчас Джилл Байден, первая леди США, ведёт преподавательскую деятельность.

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