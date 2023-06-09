Опубликовано аудио, на котором Трамп шуршит документом о нападении на Иран CNN: Трамп признал, что сохранил у себя секретный документ с планом нападения на Иран

Фото: Doug Mills/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Американский телеканал CNN получил стенограмму части встречи, на которой Трамп обсуждает секретный документ Пентагона о нападении на Иран. В аудиозаписи, которая была получена прокуратурой, Трамп говорит, что он не рассекретил документ, на который ссылается. Аудиозапись была сделана в 2021 году. Тогда бывший президент встречался в Бедминстере с авторами, работавшими над биографией экс-главы администрации Белого дома Марка Медоуза.

Стенограмма аудиозаписи предполагает, что Трамп показывает документ, который он обсуждает, присутствующим в комнате. Несколько источников сообщили CNN, что на записи запечатлен шорох бумаги, как будто Трамп размахивал документом, хотя неясно, был ли это настоящий документ о планах, связанных с Ираном.

В разговоре Трамп пожаловался на главу Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли, который, по его словам, подготовил документ о возможном нападении на Иран. Экс-президент сказал собравшимся, что это не он готовил такой план, а генерал.

9 июня Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что ему предъявили обвинения в связи с хранением секретных документов. По словам экс-главы Белого дома, его вызвали в суд в ближайший вторник, 13 июня. По данным американских телеканалов, «большое жюри» приняло решение предъявить Трампу обвинения по семи статьям, связанным с ненадлежащим обращением с секретными документами и вмешательством в ход судебных разбирательств.