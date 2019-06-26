https://static.news.ru/photo/cee213a2-985b-11e9-ad7b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) нашли новый «потенциальный фактор риска» у пассажирских самолётов Boeing 737 MAX. Обнаруженный дефект предписано устранить.

FAA недавно обнаружило потенциальный фактор риска, который Boeing должен устранить, — приводит РИА Новости сообщение американского ведомства.

Информацию о сроках возвращения к полётам 737 MAX в FAA пока не дали. В ведомстве отметили, что они очень внимательно подходят к проверке нового программного обеспечения, разработанного для лайнеров это модификации.

News.ru писал о том, что авиакомпания American Airlines продлила запрет на эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX с 19 августа до 3 сентября 2019 год. На сайте перевозчика сообщается, что до указанного срока ежедневно будут отменяться около 115 рейсов.

Эксплуатация самолётов 737 МАХ приостановлена в США и в ряде других странах после двух авиакатастроф с их участием. В марте Boeing 737 МАХ авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же лайнер индонезийской Lion Air.