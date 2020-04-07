Новый антирекорд по числу жертв коронавируса установлен в США

https://static.news.ru/photo/492a5926-7934-11ea-af6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Количество летальных исходов в США в результате заражения коронавирусом или осложнений от него достигло рекордного показателя за сутки. Страна 7 апреля потеряла 1736 человек.

Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Прежде наиболее скорбный итог дня был зарегистрирован 3 апреля, когда от инфекции скончались свыше 1,4 тысячи человек. Всего в Соединённых Штатах жертвами коронавируса стали 12 722 человека.

Число заражённых в стране превышает 396,2 тысячи человек. Вылечились пока только 21 763 американца.

Ранее NEWS.ru сообщал, что группа украинских врачей предложила использовать специальные пакеты в качестве альтернативы аппаратам ИВЛ для заболевших коронавирусом. Речь идёт о пакетах для неинвазивного CPAP — искусственной вентиляции лёгких постоянным положительным давлением. Врач из Харькова Елизавета Шилова заявила, что к данному методу на Украине прибегали ещё 20 лет назад, когда не хватало аппаратов ИВЛ.