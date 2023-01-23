Найдено решение всех проблем человечества Американский политик Янг назвал отставку президента США решением всех проблем человечества

Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Отставка президента США Джо Байдена могла бы стать лучшим решением мировых проблем человечества, заявил в своем Twitter-аккаунте американский политик, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг. По его словам, действия американского лидера только затягивают конфликт с Россией.

Если меня кто-то спросит: «Что нужно делать в этой ужасной ситуации?», мой ответ всегда будет таким: «Инициировать импичмент и отстранить президента США и его или ее команду по обеспечению национальной безопасности», — написал политик.

Ранее в частном доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Делавэр, следователи в ходе обыска обнаружили еще шесть новых секретных документов. Отмечается, что в момент проведения обыска Байдена и его супруги в доме не было. Сотрудники Минюста провели в доме американского президента 12 часов.

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон ранее предрек конец карьере президента США Джо Байдена в связи с найденными у него секретными документами. По его словам, помощники американского лидера продолжают находить бумаги, которые тот оставил в самых разных местах, и направляют документы в Министерство юстиции США вместо того, чтобы избавиться от обнаруженных улик.