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20 июля 2025 в 07:30

«Нанес удары»: на Западе убеждены, что Трамп изменил миропорядок

Politico: Запад убежден, что Трамп необратимо изменил миропорядок

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: RS/MPI/Capital Pictures/Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп за первые шесть месяцев второго президентского срока кардинально трансформировал международную систему, сообщает Politico со ссылкой на участников форума по безопасности в Аспене. По словам западных экспертов, его шаги необратимо повлияли на миропорядок.

Элиты в сфере национальной безопасности <...> признают, что этот президент необратимым образом изменил мировой порядок, — отмечает издание.

По мнению аналитиков, политика «America First» нанесла удар по послевоенной системе международных отношений. Особенно болезненно она сказалась на сферах торговли и долгосрочного сотрудничества.

Бывший госсекретарь Кондолиза Райс признала, что США «вероятно, не вернутся к прежней системе». Как подчеркивает Politico, если в первый срок Трампа (2017-2021) истеблишмент надеялся скорректировать его курс после завершения президентства, то теперь эксперты не видят стратегий влияния на администрацию. Международное сообщество вынуждено адаптироваться к новым реалиям.

Ранее американские аналитики отметили серию внешнеполитических неудач администрации президента США. По их словам, речь идет о Ближневосточном регионе и украинском конфликте.

Дональд Трамп
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