«Нанес удары»: на Западе убеждены, что Трамп изменил миропорядок Politico: Запад убежден, что Трамп необратимо изменил миропорядок

Американский лидер Дональд Трамп за первые шесть месяцев второго президентского срока кардинально трансформировал международную систему, сообщает Politico со ссылкой на участников форума по безопасности в Аспене. По словам западных экспертов, его шаги необратимо повлияли на миропорядок.

Элиты в сфере национальной безопасности <...> признают, что этот президент необратимым образом изменил мировой порядок, — отмечает издание.

По мнению аналитиков, политика «America First» нанесла удар по послевоенной системе международных отношений. Особенно болезненно она сказалась на сферах торговли и долгосрочного сотрудничества.

Бывший госсекретарь Кондолиза Райс признала, что США «вероятно, не вернутся к прежней системе». Как подчеркивает Politico, если в первый срок Трампа (2017-2021) истеблишмент надеялся скорректировать его курс после завершения президентства, то теперь эксперты не видят стратегий влияния на администрацию. Международное сообщество вынуждено адаптироваться к новым реалиям.

Ранее американские аналитики отметили серию внешнеполитических неудач администрации президента США. По их словам, речь идет о Ближневосточном регионе и украинском конфликте.