«Нанес удары»: на Западе убеждены, что Трамп изменил миропорядок

Американский лидер Дональд Трамп за первые шесть месяцев второго президентского срока кардинально трансформировал международную систему, сообщает Politico со ссылкой на участников форума по безопасности в Аспене. По словам западных экспертов, его шаги необратимо повлияли на миропорядок.
Элиты в сфере национальной безопасности <...> признают, что этот президент необратимым образом изменил мировой порядок, — отмечает издание.
По мнению аналитиков, политика «America First» нанесла удар по послевоенной системе международных отношений. Особенно болезненно она сказалась на сферах торговли и долгосрочного сотрудничества.
Бывший госсекретарь Кондолиза Райс признала, что США «вероятно, не вернутся к прежней системе». Как подчеркивает Politico, если в первый срок Трампа (2017-2021) истеблишмент надеялся скорректировать его курс после завершения президентства, то теперь эксперты не видят стратегий влияния на администрацию. Международное сообщество вынуждено адаптироваться к новым реалиям.
Ранее американские аналитики отметили серию внешнеполитических неудач администрации президента США. По их словам, речь идет о Ближневосточном регионе и украинском конфликте.