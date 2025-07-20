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20 июля 2025 в 01:20

Американские эксперты озвучили дипломатический «приговор» Трампу

Дипломат Джатрас считает, что Трамп проигрывает на Ближнем Востоке и Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Al Drago/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американские аналитики отмечают серию внешнеполитических неудач администрации президента США Дональда Трампа, пишет РИА Новости. По их словам, речь идет о Ближневосточном регионе и украинском конфликте.

Бывший дипломат Джеймс Джатрас уверен, что нынешний курс Белого дома все больше напоминает политику предыдущей администрации. Она была провальной и в период экс-президента Джо Байдена, и может «очернить» срок Трампа.

В отношении Украины Трамп скатился до политики Байдена, отчаянно пытаясь заставить Россию заключить перемирие по типу Минского соглашения, — заявил Джатрас.

Экс-руководитель «Евразия-Центра» Эрл Расмуссен подчеркнул, что продолжение поддержки конфликта на Украине не является хорошим шагом для США. Обещанное Трампом быстрое урегулирование кризиса так и не состоялось, а его политика все больше теряет первоначальную самостоятельность.

Ранее турецкие эксперты выразили мнение, что США применяют тактику угроз и резких изменений внешнеполитического курса в отношении России и Украины. По мнению обозревателя Юджеля Оздемира, эти действия вряд ли направлены на реальное урегулирование конфликта между странами.

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