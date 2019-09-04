https://static.news.ru/photo/a8f35cc4-cfc3-11e9-8601-fa163e074e61_660.jpg Тейлор Свифт Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

26-летний Ричард МакЭван вломился в дом певицы Тейлор Свифт, расположенный на берегу Атлантического океана в штате Род-Айленд. Перед тем, как зайти в помещение, он снял обувь, так как хотел быть «вежливым».

Инцидент произошёл 30 августа, самой Свифт дома не было. В здании сработала сигнализация, на место прибыли полицейские. Они встретили охранника, который не слышал звуков сирены из-за сильного ветра. Вскоре правоохранители обнаружили забравшегося в дом мужчину, пишет NJ.com .

Man broke into Taylor Swift's home, took off shoes: police https://t.co/ZI1cY1AELU pic.twitter.com/5ls6gh0TuP — CTV News (@CTVNews) September 5, 2019

МакЭвану предъявили обвинения во взломе и проникновении в дом без согласия владельца. Позднее он был отпущен под залог в размере $5 тысяч.

Tremendous number of rocks in front of Taylor Swift’s mansion in Rhode Island pic.twitter.com/sIr2uiq8oC — Christopher Keating (@chrispkeating) September 3, 2019

Ранее News.ru сообщал, что Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой певицей года по версии Forbes.