Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Инцидент произошёл 30 августа, самой Свифт дома не было. В здании сработала сигнализация, на место прибыли полицейские. Они встретили охранника, который не слышал звуков сирены из-за сильного ветра. Вскоре правоохранители обнаружили забравшегося в дом мужчину, пишет NJ.com .

Man broke into Taylor Swift's home, took off shoes: police https://t.co/ZI1cY1AELU pic.twitter.com/5ls6gh0TuP

МакЭвану предъявили обвинения во взломе и проникновении в дом без согласия владельца. Позднее он был отпущен под залог в размере $5 тысяч.