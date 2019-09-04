https://static.news.ru/photo/a8f35cc4-cfc3-11e9-8601-fa163e074e61_660.jpgТейлор СвифтФото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press
26-летний Ричард МакЭван вломился в дом певицы Тейлор Свифт, расположенный на берегу Атлантического океана в штате Род-Айленд. Перед тем, как зайти в помещение, он снял обувь, так как хотел быть «вежливым».
Инцидент произошёл 30 августа, самой Свифт дома не было. В здании сработала сигнализация, на место прибыли полицейские. Они встретили охранника, который не слышал звуков сирены из-за сильного ветра. Вскоре правоохранители обнаружили забравшегося в дом мужчину, пишет NJ.com.