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Министерство юстиции Соединённых Штатов изучило стенограмму июльского телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского и не нашло нарушений национального законодательства, а также причин для проведения дальнейшего расследования.

Управление по уголовным делам министерства изучило официальную запись беседы и пришло к выводу, опираясь на факты и соответствующее законодательство, что не было нарушения норм финансирования избирательных кампаний, что никакие другие действия не требуются, — цитирует ТАСС текст письменного заявления руководителя пресс-службы Минюста США Керри Кьюпека.

Ранее News.ru писал, что Белый дом представил стенограмму разговора двух лидеров. Эта беседа ещё до публикации стала поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы государства.

Стенограмма поместилась на пяти страницах. Как следует из документа, в ходе беседы Зеленский пообещал Трампу, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена. Украинский лидер заверил коллегу, что все расследования будут проведены «открыто и откровенно».