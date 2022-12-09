Минфин США ввел санкции против Памфиловой и некоторых членов ЦИК

США ввели санкции против главы ЦИК России Эллы Памфиловой и других членов избиркома, сообщает американский Минфин. В списки также попал заместитель главы ЦИК Николай Булаев и секретарь избиркома Наталия Бударина. Всего в списке значится 15 фамилий.

В американском ведомстве также отметили, что санкции коснутся людей, которых власти США связывают с якобы организацией «фильтрационных» лагерей для украинцев, в частности, против чиновников администрации президента Олега Нестерова и Евгения Кима и представителей Донецкой Народной Республики.

Ранее 9 декабря, правительство Канады ввело санкции против российских государственных ведомств. В санкционный список попали Министерство внутренних дел России, Следственный комитет, Федеральная служба исполнения наказаний, Министерство юстиции и Центральный избирательный комитет. Также в списке значатся 33 физических лица из России, но их имена не раскрываются. Также не уточняется, какие именно ограничения будут введены против ведомств и граждан России.