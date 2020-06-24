Мэра Вашингтона критикуют за демонтаж «автономной зоны» в центре города

https://static.news.ru/photo/125f5842-b5e3-11ea-8212-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава американской столицы Мюриэл Боузер распорядилась демонтировать простестный лагерь в центре Вашингтона и подверглась критике за это решение.

Участники антирасистских акций пытались создать Black House Autonomous Zone («Автономная зона чёрного дома») по примеру Сиэтла, где демонстраторы объявили один из районов города автономной зоной. Но 23 июня протестующие едва не снесли памятник седьмому президенту Соединённых Штатов Эндрю Джексону недалеко от Белого дома и правоохранительные органы пресекли создание протестного лагеря, передаёт The Washington Post.

По информации издания, активисты и либерально настроенные члены Совета столичного округа обратились к мэру с призывом отдать протестующим пространство в городе и реагировать сдержанно, даже если демонстранты пытаются разрушать памятники и отказываются уходить с улиц. Изначально Боузер собиралась оставить место для митингов на пересечении Эйч-Стрит и 16-й улицы на участке, переименованном в начале июня Black Lives Matter Plaza, но решение очистить улицу было принято из соображений обеспечения безопасности.

Независимо от того, будет ли Трамп пытаться установить контроль над полицией Вашингтона, Боузер сталкивается с критикой за реакцию полиции на лагерь в протестной зоне и за протестующих, попытавшихся свалить монумент президенту Эндрю Джексону, — отмечается в материале.

Как писал NEWS.ru ранее, в Вашингтоне никогда не будет «автономной зоны», как в Сиэтле. Люди, которые попытаются это сделать, столкнутся с серьёзными проблемами. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп. Американский лидер пообещал применить силу, если его кто-то ослушается.