Мэра Вашингтона критикуют за демонтаж «автономной зоны» в центре города

Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Младший брат Дональда Трампа Роберт подал ходатайство в суд района Куинс в Нью-Йорке о временном запрете на публикацию книги «Слишком много и никогда не хватает» (Too Much And Never Enough) Мэри Трамп.

Отмечается, что книга содержит «шокирующие и непристойные» факты из биографии нынешнего президента США и её выход весьма нежелателен перед президентскими выборами, сообщает ТАСС. Роберт Трамп в своём прошении указал, что...