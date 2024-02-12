Маск высказался о продаже терминалов Starlink России Маск опроверг слухи о продаже терминалов Starlink России

Фото: Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Компания SpaceX не продает терминалы Starlink России, заявил американский миллиардер Илон Маск заявил в соцсети Х (Twitter). По его словам, они не передавались Москве ни прямо, ни косвенно.

По нашей информации, терминалы не продавались прямо или косвенно России <...> Это категорически неправда, — написал Маск.

Так он отреагировал на слухи о том, что SpaceX якобы продает терминалы спутникового интернета в Россию. Они появились в прессе после фотоснимков якобы из зоны СВО, где некие военнослужащие используют эти устройства.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что эти кадры являются фейком. Оборудование Starlink, по его мнению, могло оказаться в ВС РФ лишь в качестве трофея или будучи купленным в частном порядке. При этом официальный представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов подтвердил, что ВС России располагают терминалами спутниковой связи Starlink, именно такие сведения, уточнил он, подтвердила военная разведка ВСУ.

По мнению Дандыкина, на Украине уже возненавидели Маска. Поводов для такого отношения два: его решение не блокировать публикацию интервью журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным, а также проблемы с терминалами Starlink в зоне боевых действий.