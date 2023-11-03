Маск объявил о новой вехе в истории компании Starlink Маск: Starlink достигла безубыточности финансовых потоков

Фото: Britta Pedersen/Keystone Press Agency

Спутниковый интернет-бизнес Starlink вышел на уровень безубыточности, заявил основатель компании, американский предприниматель Илон Маск в принадлежащей ему социальной сети Twitter (Х). Бизнесмен похвалил своих сотрудников за «отличную работу».

С волнением объявляю, что... Starlink достиг безубыточности финансовых потоков. Отличная работа великолепной команды, — подчеркнул Маск.

Предприниматель добавил, что на долю Starlink уже приходится большая часть всех «активных спутников». А также большинство спутников, которые были запущены с Земли за всю историю освоения космоса.

Ранее Маск объяснил, почему сорвался его поединок с главой Meta (признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Марком Цукербергом. По словам предпринимателя, его противник сам отказался от поединка, когда Маск, в свою очередь, отказался от крупной рекламы этого события. При этом основатель Starlink подтвердил свою готовность драться с Цукербергом в любом месте и при любых обстоятельствах.

Инициатором поединка миллиардеров выступил Маск. Он написал в принадлежащей ему соцсети Twitter (Х), что готов провести бой с Цукербергом в клетке, на что тот ответил согласием. Ситуация связана с конфликтом по поводу планов Meta разработать приложение-конкурент, из-за чего Маск начал публично оскорблять Цукерберга. Первоначально они планировали встретиться в Лас-Вегасе. Но позже стало известно, что они могут вступить в поединок в Колизее.