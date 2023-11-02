Маск объяснил причины срыва его поединка с Цукербергом Маск заявил, что Цукерберг сам отказался от боя с ним в Колизее

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Илон Маск

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что глава Meta (признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Марк Цукерберг сам отказался от поединка с ним. В эфире подкаста The Joe Rogan Experience основатель Tesla и SpaceX пояснил, что это случилось после его отказа от рекламы поединка. При этом Маск подтвердил свою готовность драться с Цукербергом в любом месте и при любых обстоятельствах.

Я подумал, что если поединок будет в Колизее, то я не против провести его под эгидой UFC, однако мы не будем размещать тонны рекламы промоушена на Колизее, потому что это место с большой историей, <...> и тогда Цук отказался, — сказал Маск.

Инициатором поединка миллиардеров выступил Маск. Он написал в принадлежащей ему соцсети Twitter (Х), что готов провести бой с Цукербергом в клетке. Тот ответил согласием. Ситуация связана с конфликтом по поводу планов Meta разработать приложение-конкурент, из-за чего Маск начал публично оскорблять Цукерберга. Первоначально они планировали встретиться в Лас-Вегасе. Но позже стало известно, что они могут вступить в поединок в Колизее.

После этого мать главы Tesla заявила, что отменила бой сына с Цукербергом. По ее словам, возможен только словесный поединок в креслах, победителем которого станет тот, кто окажется смешнее.