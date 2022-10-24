Маск и Каспаров назвали друг друга идиотами из-за позиций по Украине

Фото: Russian Archive/Global Look Press

Экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров

Экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров в эфире американского телеканала обвинил предпринимателя, основателя SpaceX Илона Маска в идиотизме из-за высказываний по Украине. По его мнению, люди, сидящие в комфортных особняках в Силиконовой долине не должны учить других жизни. В ответ на это Маск назвал шахматиста идиотом и придурком и опроверг заявления об особняках.

Хотя это правда, что Каспаров играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот. <...> А у меня даже дома нет, не говоря уже об «особняке», ты, придурок, — написал бизнесмен в Twitter.

Ответа от Каспарова пока не последовало.

Ранее Маск заявил, что прийти к миру на Украине можно путем проведения повторных референдумов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей под наблюдением миссии ООН. Миллиардер также предложил оставить Крымский полуостров России.

После этого американский политолог и основатель Eurasia Group Ян Бреммер заявил, что Маск общался с Путиным перед публикациями в Twitter об Украине. Он подчеркнул, что миллиардер рассказал ему о деталях разговора с российским лидером.

Позднее Маск опроверг информацию о том, что обсуждал с Путиным вопрос урегулирования ситуации на Украине перед публикацией своих постов. Миллиардер подчеркнул, что разговаривал с российским лидером только один раз около 18 месяцев назад.