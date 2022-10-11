Маск мог общаться с Путиным перед своими публикациями об Украине Baza: Маск мог общаться с Путиным перед своими публикациями об Украине

Американский бизнесмен Илон Маск мог общаться с президентом России Владимиром Путиным перед своими недавними публикациями в Twitter об Украине, передает Baza со ссылкой на основателя компании Eurasia Group Яна Бреммера. По версии бизнесмена, которую он изложил в письме для подписчиков компании, Маск сам сообщил ему о деталях разговора с Путиным. Бреммер также отметил, что во время беседы якобы речь шла и о ядерном ударе, который Россия может нанести, если Украина вторгнется в Крым.

Бреммер заявил, будто бы президент России подтвердил свою готовность к переговорам, при условиях, что Крым и все присоединенные территории будут российскими, а Украина признает это и останется нейтральным государством. Эти цели Россия намерена достичь «несмотря ни на что», говорится в пересказе диалога между Маском и Путиным, — сообщает Baza.

Глава Tesla ранее заявил, что прийти к миру на Украине можно путем проведения повторных референдумов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей под наблюдением комиссии ООН. Маск также предложил оставить Крымский полуостров России. При этом бизнесмен отметил, что «возможным, хотя и маловероятным исходом этого конфликта является ядерная война».

Предприниматель также подчеркнул, что большинство жителей в восточных областях Украины составляют русские, поэтому они отдают предпочтение России. Бизнесмен также указал на то, что на любой конфликтной территории должна поддерживаться воля тех, кто там живет.