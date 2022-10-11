Маск опроверг информацию о разговоре с Путиным об Украине Маск опроверг информацию о разговоре с Путиным перед публикацией плана по урегулированию на Украине

Фото: kremlin.ru

Бизнесмен Илон Маск в Twitter опроверг информацию издания Vice о том, что он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным вопрос урегулирования ситуации на Украине перед публикацией своих постов. Миллиардер заявил, что разговаривал с российским лидером только один раз, около 18 месяцев назад.

Нет, это не так. Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад. Темой был космос, — сказал Маск.

Ранее американский политолог и основатель компании Eurasia Group Ян Бреммер заявил Vice, что Маск общался с Путиным перед публикациями в Twitter об Украине. По его словам, миллиардер рассказал ему о деталях разговора с российским лидером.

В частности, бизнесмен заявил, что Путин готов к переговорам, но только в том случае, если Крым останется российским, если Украина станет нейтральной и признает референдумы в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее отметил, что Маск не представляет власти США, когда рассуждает об урегулировании конфликта на Украине. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский сам определит, когда наступит подходящее время для мирных переговоров с Россией.