Крушение истребителя МиГ-23 во время авиашоу в США попало на видео

В Сети появилось видео крушения американского истребителя МиГ-23 во время авиашоу в американском штате Мичиган. На кадрах видно, как самолет пытается повернуться на 90 градусов, после чего происходит взрыв, и судно начинает падать. Членам экипажа удалось вовремя катапультироваться, никто из них не пострадал.

Падение МиГ-23 произошло во время шоу Thunder Over Michigan («Гром над Мичиганом»). Истребитель рухнул на парковку жилого комплекса в городе Белвиль, задев несколько автомобилей. В этот момент на парковке никого не было. Пилота и пассажира разбившегося самолета на всякий случай отправили в больницу. Шоу после катастрофы остановили, а зрителей попросили разойтись. Причина крушения МиГ-23 не называется. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США приступило к расследованию обстоятельств инцидента.

До этого в США двое человек погибли при катастрофе маломощного одномоторного самолета, произошедшей на территории аэропорта Ван-Наис вблизи Лос-Анджелеса. Самолет внезапно ушел в крутое пике, затем столкнулся с землей и загорелся.