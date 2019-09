https://static.news.ru/photo/fe7f42ee-dada-11e9-8ebb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Жительница американского штата Род-Айленд приняла местное обезболивающее из-за проблем с зубом, а на следующее утро почувствовала себя плохо и отправилась в отделение неотложной помощи.

Кожа и ногти женщины приобрели синий оттенок, у неё появились проблемы с дыханием. Врачи взяли у пациентки кровь на анализ — оказалось, что она тоже посинела, сказано в статье, опубликованной в The New England Journal of Medicine .

A Rhode Island woman's blood turned blue after using a common numbing medication for a toothache. https://t.co/8Kr6ILbqzg — NBC News (@NBCNews) September 18, 2019

Тест показал, что уровень кислорода в её крови составлял 67% при норме в почти 100%. Столь низкий показатель может привести к повреждению тканей и даже смерти. Врачи диагностировали американке метгемоглобинемию. Причиной заболевания стал приём слишком большой дозы обезболивающего с бензокаином.

