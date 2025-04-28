Конгрессвумен описала встречу Трампа с Зеленским двумя словами Конгрессвумен Грин после встречи Трампа с Зеленским заявила, что «все кончено»

Фото: Jim LoScalzo-Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональ Трамп и Владимир Зеленский

Встреча президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Ватикане положила конец мирному урегулированию конфликта вокруг Украины, заявила в соцсети X член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. В частности, она описала эти переговоры всего двумя словами.

Все кончено, — констатировала конгрессвумен.

До этого Трамп заявил, что, по его мнению, Зеленский готов отказаться от требований вернуть Крым. Хозяин Белого дома напомнил, что присоединение полуострова к территории России произошло 12 лет назад. Высказываясь о встрече с Зеленским, американский президент объяснил, что Крым на ней обсуждался лишь «вкратце». Подробностей он не уточнил.

Также стало известно, что во время встречи президентов США и Украины в Риме третий стул предназначался для переводчика. Никто не выгонял французского лидера Эммануэля Макрона с переговоров.

По словам главы движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, украинский лидер превратил страну в милитаризированное государство в состоянии вечной войны с соседями. Он отметил, что президент заболел идеей сделать из страны «восточноевропейский Израиль».