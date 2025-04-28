«Сходят с ума»: раскрыто значение третьего стула около Зеленского и Трампа The Telegraph: третий стул на встрече Зеленского и Трампа стоял для переводчика

Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Global Look Press

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Во время встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Риме третий стул предназначался для переводчика, сообщили источники The Telegraph. По их словам, никто не выгонял главу Франции Эммануэля Макрона с переговоров.

Люди сходят с ума из-за третьего стула. [Он] предназначался для переводчика, но в итоге [разговор Трампа и Зеленского] превратился в тет-а-тет, — подчеркнул собеседник издания.

Авторы материала напомнили, что в прессе пошли слухи: якобы третий стул приготовили для Макрона, однако потом убрали. При этом Трамп, по неподтвержденным данным, велел французскому лидеру оставить их с Зеленским вдвоем. Достоверность этого вывода официально не подтверждалась.

Ранее эксперт по чтению по губам Никола Хиклинг рассказал: во время встречи в Ватикане Трамп сказал Макрону, что ему не следует здесь находиться. Так он объяснил тот самый момент, когда Макрон подошел к Трампу и Зеленскому и пожал руку только последнему. В эту же секунду Трамп что-то шепнул Макрону, после чего вместо трех стульев на месте переговоров остались лишь два.

До этого лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян выразил уверенность, что Макрон должен уйти в отставку после унижений от американского лидера. Глава государства «подорвал доверие», когда его фактически проигнорировали на переговорах, пояснил он.