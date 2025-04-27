«Тебе не следует здесь находиться»: по губам Трампа прочли предупреждение The Sun: липридер прочитал по губам Трампа предупреждение Макрону в Ватикане

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Дональд Трамп, Владимир Зеленский

Во время встречи в Ватикане президент США Дональд Трамп сказал французскому коллеге Эммануэлю Макрону, что ему не следует здесь находиться, рассказал эксперт по чтению по губам Никола Хиклинг. В беседе с газетой The Sun он раскрыл тот самый момент, когда Макрон подошел к Трампу и президенту Украины Владимиру Зеленскому и пожал руку только последнему. В этот момент Трамп что-то сказал Макрону. После этого вместо трех стульев на месте переговоров остались лишь два.

Он говорит Макрону: «Здесь ты неправ, мне нужно, чтобы ты оказал мне услугу, тебе не следует здесь находиться», — рассказал эксперт.

Хиклинг также проанализировал видеозаписи переговоров Трампа и Зеленского. По его словам, президент Украины сказал: «Я бы хотел, чтобы вы это сделали, но не таким образом». Трамп ответил: «Это очень интересная стратегия. Вы можете быть спокойны».

До этого лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что Макрон должен уйти в отставку после унижений американского лидера. По мнению политика, глава государства «подорвал доверие», когда его фактически проигнорировали на переговорах.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что его возмутило поведение Макрона, положившего руку на плечо Зеленскому во время похорон папы римского Франциска. По его мнению, так украинскому главе намекнули на то, что он должен отказаться от продвигаемых Дональдом Трампом мирных инициатив.