Трамп рассказал, как сейчас Зеленский относится к требованиям вернуть Крым Трамп: Зеленский может отречься от требований вернуть Крым

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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, глава Украины Владимир Зеленский готов отказаться от требований вернуть Крым. Республиканец напомнил, что присоединение полуострова к территории России произошло 12 лет назад.

Думаю, да. Крым случился 12 лет назад. Это был президент [США Барак] Обама. Они сдали его без единого выстрела. Так что не говорите мне о Крыме. Спросите Обаму, — подчеркнул Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

Комментируя встречу с Зеленским в Ватикане, политик заверил, что Крым на ней обсуждался только «вкратце». Подробностей он не уточнил.

До этого Трамп назвал заявление Зеленского о непризнании Крыма российским «вредным для мирных переговоров». Политик также упомянул, что полуостров перешел под контроль РФ еще в 2014 году без единого выстрела при администрации Барака Обамы. Кроме того, российские военные объекты находились там десятилетиями.

Тем временем экс-посол Дании в Вашингтоне Фриис Арне Петерсен выразил мнение, что Зеленский допустил ошибку, публично противореча Дональду Трампу. Такое заявление было сделано на фоне разных позиций Киева и Вашингтона по поводу Крыма. Украина дала понять, что не признает российскую принадлежность полуострова, а в Белом доме уверены в необходимости такого шага для достижения мира.