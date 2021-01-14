Конгрессмены начали скупать бронежилеты перед инаугурацией Джо Байдена

https://static.news.ru/photo/3adf4926-572d-11eb-90c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Greg Nash/Pool via CNP./AdMedia/Global Look Press

Ряд конгрессменов начали приобретать бронежилеты. Политики боятся за свою жизнь накануне инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Мероприятие состоится 20 января 2021 года, рассказал журналистам конгрессмен от Республиканской партии Питер Мейер.

Он отметил, что его коллеги стараются передвигаться только с охраной, изменили распорядок дня. Спикер добавил, что опечален подобной картиной в своей стране, передаёт телеканал MSNBC News.

Мы опасаемся, что кто-то может попытаться убить нас, — заявил Мейер.

Мужчина является одним из 10 конгрессменов, поддержавших во время голосования импичмент действующего лидера США Дональда Трампа. Американец объяснил свой выбор отказом руководителя державы хотя бы частично признать ответственность за беспорядки в Вашингтоне 6 января 2021 года.

Накануне спецслужбы США установили личность гражданина, который избил сотрудника полиции флагштоком возле здания Капитолия в Вашингтоне. Согласно полученным данным, нападавшим оказался житель штата Арканзас Питер Фрэнсис Стаджер. На одном из видеороликов видно, как он наносит множество ударов стражу порядка, после чего тот падает и его атакуют другие протестующие. Мужчину опознали два человека. Один из них разговаривал со Стаджером после акции. Он заявил, что принял пострадавшего за сторонника ультралевого движения антифа, несмотря на форму правоохранител.

Ранее NEWS.ru сообщал, что серия антироссийских твитов в аккаунте госсекретаря США Майка Помпео является попыткой администрации Дональда Трампа похвалиться своими успехами в разрушении двусторонних отношений с Россией. Такое мнение на брифинге высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.