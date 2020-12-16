Компании Pfizer и Moderna не понесут ответственность за побочные эффекты

https://static.news.ru/photo/3b42e59e-4099-11eb-adc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aurelien Morissard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фармацевтические компании Pfizer и Moderna не будут нести ответственность за побочные эффекты вакцины от COVID-19 при испытании на добровольцах. Соответствующее решение приняли власти Соединённых Штатов.

Закон об иммунитете от ответственности принимается крайне редко. При этом граждане США не могут подать жалобу на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, а также на работодателя в связи с обязательным требованием вакцинации от COVID-19 для осуществления трудовой деятельности, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на экспертов.

Правительство не желает, чтобы люди подавали в суд на компании, производящие вакцину от COVID-19, поскольку в этом случае изготовители, вероятно, потребовали бы от властей более высокую цену за дозу [препарата], — отметил адвокат Рогге Данн.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори. Еврокомиссия обещает максимально быстро принять все необходимые решения для допуска проверенных в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА) вакцин от коронавирусной инфекции на рынок ЕС.

Ранее NEWS.ru писал, что Европейское агентство по лекарственным препаратам примет решение по вакцине от коронавирусной инфекции производства американской компании Moderna 6 января 2021 года.

Moderna 17 декабря с опережением сроков представила последний пакет документов, необходимый для оценки. В нём содержатся данные, касающиеся производства препарата для европейского рынка.