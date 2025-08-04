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04 августа 2025 в 12:19

«Кнут и пряник»: политолог предположил цель визита Уиткоффа в Россию

Политолог Дудаков: Уиткофф сыграет роль доброго полицейского в переговорах с РФ

Стив Уиткофф Стив Уиткофф Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф выступит в роли доброго полицейского в переговорах с Россией, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, Вашингтон использует тактику кнута и пряника, где Уиткофф предложит экономическое сотрудничество, а глава Белого дома — угрозы новых санкций.

При визите Уиткоффа в РФ, скорее всего, мы увидим попытку со стороны американцев реализовать сценарий кнута и пряника, доброго и злого полицейского. То есть добрый полицейский в лице Уиткоффа предлагает те или иные меры экономической кооперации и смягчение санкций. Трамп же грозит, наоборот, ужесточением санкций и тарифного давления, и при этом еще и военным давлением, пусть и в большей степени формального характера, — пояснил Дудаков.

Он скептически оценил эффективность этой стратегии, но отметил, что США традиционно прибегают к подобным методам. По его словам, ключевой момент в этой истории наступит 8 августа, когда истечет срок ультиматума Трампа, требующего от России урегулировать украинский конфликт. Политолог подчеркнул, что от того, какие меры примет Вашингтон — реальные санкции или символические шаги, зависит дальнейший диалог между странами.

Честно говоря, я не думаю, что эта стратегия доброго и злого полицейского поможет США в рамках переговорного трека с РФ. Но для них она вполне типична, поэтому они в очередной раз попытаются ее реализовать, хоть и, скорее всего, безуспешно. Наверное, 8 августа, когда истечет дедлайн Трампа, мы увидим какие-то меры со стороны администрации президента США. Будут ли это, например, жесткие санкции или тарифы, которые подорвут переговорный процесс, или это будут формальные, символические истории, наверное, основная дилемма, которая сейчас стоит перед Трампом, — резюмировал Дудаков.

Ранее Трамп заявил, что Уиткофф прибудет в Москву 6 или 7 августа. Подробностей предстоящего визита глава Белого дома не уточнил.

Британский журналист Уоррен Торнтон, комментируя визит Уиткоффа в Москву, ранее заявил, что Трампу в вопросе урегулирования конфликта на Украине следует дать России то, чего она хочет. Он отметил, что РФ не примет условия, которые диктуют США.

Стив Уиткофф
Дональд Трамп
США
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Мария Зеленина
М. Зеленина
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