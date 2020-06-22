Каждый десятый американец назвал СССР противником США во Второй мировой

https://static.news.ru/photo/4e73f446-b255-11ea-8dfe-fa163e074e61_660.jpg Встреча на Эльбе Фото: Vitold Muratov/CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org

11% опрошенных жителей Соединённых Штатов заявили, что США воевали против Советского Союза во Второй мировой войне. Ещё 5% назвали врагом Китай, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на исследование французской социологической компании IFop.

Верный ответ дали 77% опрошенных, которые вспомнили о войне против нацисткой Германии. При этом только 67% американцев вспомнили о противостоянии Японской империи, после нападения которой на Перл-Харбор Соединённые Штаты вступили в войну на стороне союзников.

По данным агентства, 42% опрошенных не знали, что 8 мая в США отмечается День освобождения Европы от нацизма, а 27% не смогли вспомнить верную дату. Правильное определение Холокосту как процессу уничтожения евреев на оккупированных Германией территорией дали 63%.

Опрос провели по заказу Sputnik в конце мая. Участниками стали 1004 респондента в США. По заявлению компании IFop, достоверная вероятность исследования составила 95%.

Как писал NEWS.ru, 8 мая 2020 года американский президент Дональд Трамп назвал США и Великобританию единственными победителями Второй мировой войны, не упомянув о вкладе Советского Союза в разгроме нацистской Германии.