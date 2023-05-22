Инвестор оценил силу воздействия санкций США на экономику России Инвестор Шостак: новые санкции США против России не принесли никаких сюрпризов

Фото: Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новые санкции США и стран Запада в отношении России лишены глубины и не принесли новой интриги. Об этом заявил в беседе с ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак. По его словам, возникает ощущение, будто «союзники стреляли изо всех имеющихся орудий одновременно и в разные стороны».

Новые ограничения можно условно разделить на несколько категорий. Так, в первую очередь, оказались затронуты крупные игроки металлургической отрасли, золото- а также алмазодобытчики. Новизна здесь совершенно отсутствует, так как большинство этих компаний уже попали под европейские рестрикции, либо уже косвенно почувствовали их через контролирующих эти компании владельцев-акционеров, внесенных в SDN-список, — отметил Шостак.

Он добавил, что большинство упомянутых в новом пакете банков уже находятся под санкциями, им отключили SWIFT, заблокировали счета на Западе и никаких внешних операций они не проводят — потому новые ограничения можно считать совершенно бесполезными. Шостак также подчеркнул, что рестрикции в большинстве случаев наложены на товарные позиции, экспорт которых в Россию запрещен.

По мнению инвестора, все перечисленные в пакете санкций сферы бизнеса будут искать новые логистические цепочки и перенаправлять свою продукцию в Азию и на Ближний Восток, увеличивая долю расчетов в «дружественных валютах». В результате ограничительные меры в отношении России могут оказаться «чрезмерно дорогостоящими» для американских налогоплательщиков, особенно в свете проблем с госдолгом США и перспективы надвигающейся рецессии.

Ранее сообщалось, что Министерство торговли США ввело санкции против работающих в военной промышленности компаний. Кроме того, в черный список внесли связанные с РФ компании из Армении и Киргизии. В отношении этих предприятий установлены дополнительные требования для сделок по экспорту и реэкспорту. В частности, запрещен ввоз в Россию некоторых телефонов, диктофонов и микрофонов. Всего санкции коснулись более 1,2 тыс. промышленных изделий.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что 11-й по счету пакет антироссийских санкций Евросоюза будет включать в себя ограничения в отношении более чем 90 компаний мира, которые обходят рестрикции против Москвы. По ее словам, примерно десятую часть этих компаний составляют китайские.

Также Канада пообещала включить в свои санкционные списки более чем 70 физлиц и компаний в связи со спецоперацией РФ на Украине и «нарушениями прав человека».