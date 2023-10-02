Илон Маск показал мем с выпрашивающим деньги Зеленским

Фото: IMAGO/Global Look Press

Илон Маск

Американский миллиардер Илон Маск сделал президента Украины Владимира Зеленского героем мема. Предприниматель на своей странице в соцсети Х (Twitter) опубликовал картинку персонажа, которому приделали «страдающее» лицо украинского лидера, просящего о помощи.

Когда прошло пять минут, а ты еще не попросил помощи в размере миллиарда долларов, — подписал Маск мем.

Недавно Илон Маск восхитился словами сенатора Рэнда Пола об исключении помощи Украине из краткосрочного бюджета федерального правительства США. Законодатель возмутился тем, что Вашингтон наряду с военной поддержкой направляет значительные средства на покрытие невоенных расходов Киева. До этого миллиардер заявил, что у граждан Украины нет выбора не служить в армии. Так он отреагировал на слова писателя и журналиста Гленна Гринвальда о массовом бегстве из страны украинцев, которые понимают, что их используют в качестве пушечного мяса.

Ранее Маск раскритиковал премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который призывал «дать отпор российской пропаганде и дезинформации» после того, как в канадском парламенте чествовали члена дивизии СС «Галичина». Премьер заявил о своем разочаровании в связи с произошедшим, добавив при этом, что Москва использовала ситуацию в своих целях.