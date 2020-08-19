Харрис: расизм стал причиной высокой смертности от COVID-19 в США

https://static.news.ru/photo/f807b09a-e2ae-11ea-843d-fa163e074e61_660.jpg Камала Харрис Фото: Democratic National Convention via CNP/Global Look Press

Кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Камала Харрис назвала причину, по которой темнокожие, латиноамериканцы и коренные жители США становятся жертвами коронавирусной инфекции чаще, чем представители других рас.

По мнению американского политика, этой причиной является расизм. Она отметила, что неудачная политика президента США Дональда Трампа «привела к смертям и утере средств к существованию» американцев.

Наш народ скорбит <...> Этот вирус затрагивает всех нас, но нужно посмотреть правде в глаза — его опасность не распространяется на всех в равной степени. Темнокожие, латиноамериканцы, коренные жители страдают и умирают от него в непропорционально больших количествах <...> Это не совпадение. Это следствие структурного расизма, — привели слова Камалы Харрис в ТАСС.

Отмечается, что 19 августа 2020 года Демократическая партия утвердила Камалу Харрис как претендента на пост вице-президента США.

Как писал NEWS.ru ранее, 12 августа 2020 года Джо Байден назвал сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис своим будущим вице-премьером. Кандидат в президенты США добавил, что лично наблюдал за тем, как Харрис и его сын боролись с крупными банками, улучшали положение трудящихся и защищали от притеснений детей и женщин.