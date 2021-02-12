Хакеры включили порно посреди онлайн-заседания американских чиновников

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Онлайн-заседание городского совета Нью-Йорка в Zoom пришлось прервать из-за порнороликов, которые неизвестные злоумышленники транслировали в чат.

Утром 11 февраля чиновники обсуждали новый законопроект, касающийся защиты работников сферы здравоохранения от гендерной и расовой дискриминации. Примерно на 20-й минуте обсуждения в чате начали возникать окна с порнографическими роликами, передаёт Fox Business.

Один из чиновников отметил, что «там было много порно», которое можно было наблюдать в течение двух минут. Ещё один участник мероприятия заявил, что увиденное многих разозлило. Заседание прервали на несколько минут, чтобы отключить трансляцию непристойных видео. За время перерыва члены совета смогли понять, что стали жертвой хакерской атаки.

Как писал NEWS.ru, одна из самых популярных порноактрис Лана Роудс пожалела о выборе своей профессии. Об этом заявил её бывший возлюбленный Майк Майлак. Он рассказал, что в 2017 году, через год после начала карьеры, девушка решила завязать с порно, но потом передумала, а в 2020 году подписала контракт с производителем фильмов для взрослых — студией Brazzers. Майлак утверждает, что Роудс мечтает, чтобы части жизни, где она снимается в порно, «не было».