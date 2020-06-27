Губернатор Миссисипи хочет сменить флаг штата из-за символики Конфедерации

https://static.news.ru/photo/e1494e96-b89b-11ea-9c50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Reisinger/imageBROKER.com/Global Look Press

Власти штата Миссисипи готовы подписать законопроект о замене флага штата из-за присутствия на нём символики конфедератов.

Законодатели не могут выйти из тупика уже несколько дней при обсуждении нового флага для штата. Дискуссия о флаге 1894 года стала столь же спорной, как и сам флаг, и пришло время положить этому конец. Если они направят мне законопроект в эти выходные, я подпишу его, — заявил губернатор Миссисипи Тейт Ривз.

The legislature has been deadlocked for days as it considers a new state flag. The argument over the 1894 flag has become as divisive as the flag itself and itâs time to end it.

If they send me a bill this weekend, I will sign it. pic.twitter.com/bf3vyzuObt — Tate Reeves (@tatereeves) June 27, 2020

В Штатах символ Конфедерации южных штатов остался только на флаге Миссисипи. На волне протестов против расизма законодатели штата обсуждают замену спорной символики.

С 12 апреля 1861 года по 9 мая 1865 года в США продолжалась Гражданская война, более известная как Война Севера и Юга. В ней участвовали с одной стороны Союз 20 нерабовладельческих штатов и четыре пограничных рабовладельческих штата Севера, а с другой — Конфедерация 11 рабовладельческих штатов Юга. В конфликте победил Север. Рабы были освобождены, но де-факто положение афроамериканцев оставалось неравноправным во многих штатах до 60-х годов XX века.

Дискуссия о расовой дискриминации вновь обострилась в американском обществе после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которого жёстко задержали полицейские. Мужчина умер в больнице. Во многих городах США прошли протесты, которые переросли в погромы. Были осквернены или снесены памятники южанам. Появилось движение Black Lives Matters, активисты, которого выступают против насилия в отношении представителей негроидной расы. Оно охватило многие страны мира.

NEWS.ru писал, что в Висконсине протестующие выбросили в озеро статую борца с расизмом полковника Ганса Кристиана Хэга, который во время гражданской войны выступал на стороне северян.