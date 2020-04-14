Госдеп предупредил о киберугрозах со стороны КНДР

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От коронавирусной инфекции в Соединённых Штатах к этому моменту умерли уже 26 059 человек. Об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса.

Сейчас в стране подтверждены 609 тысяч случаев коронавируса. Победить болезнь удалось 449 тысячам жителей США, передаёт РИА Новости. В России зафиксированы уже 24 490 подтверждённых случаев COVID-19. За сутки число...