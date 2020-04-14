США

Госдеп предупредил о киберугрозах со стороны КНДР

17:08, 15 апреля 2020 11
Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Государственный департамент, Минфин США, американское Министерство внутренней безопасности и ФБР предупредили о киберугрозах со стороны Северной Кореи.

Специалисты ведомств отметили, что особым рискам подвержены банковский и финансовый секторы, передаёт Reuters.

Злонамеренная кибердеятельность Северной Кореи угрожает Соединённым Штатам и странам по всему миру и, в частности, представляет серьёзную угрозу целостности и стабильности международной финансовой системы, — приводит агентство заявление внешнеполитического ведомства США.

В сентябре 2019 года Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции в отношении трёх групп хакеров из КНДР, писал NEWS.ru.

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