Госдеп предупредил о киберугрозах со стороны КНДР

Государственный департамент, Минфин США, американское Министерство внутренней безопасности и ФБР предупредили о киберугрозах со стороны Северной Кореи.
Специалисты ведомств отметили, что особым рискам подвержены банковский и финансовый секторы,
Злонамеренная кибердеятельность Северной Кореи угрожает Соединённым Штатам и странам по всему миру и, в частности, представляет серьёзную угрозу целостности и стабильности международной финансовой системы, — приводит агентство заявление внешнеполитического ведомства США.
В сентябре 2019 года Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции в отношении трёх групп хакеров из КНДР, писал NEWS.ru.
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