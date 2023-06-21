Герой России предположил, где находится затонувший батискаф Герой России Звягинцев: затонувший батискаф может находиться на глубине до 4 км

Фото: ABACA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Батискаф «Titan»

Затонувший в Атлантическом океане батискаф можно находиться на глубине до 4 км, рассказал NEWS.ru герой России, офицер и водолаз Андрей Звягинцев. По его словам, ситуация может быть критической, так как запас воздуха у такого аппарата составляет 72 часа, что катастрофически мало для сложившейся ситуации.

Обстановка тяжелая и однозначные ответы строить некорректно. Глубина погружения в данном месте высокая, до 4 км. Аппарат был рассчитан на такую глубину, однако ситуация может быть критической. Точного расположения не обнаружено, а запас воздуха был рассчитан на 72 часа, это очень мало, — сказал он.

По мнению эксперта, на данный момент нет других вариантов спасения, кроме как попытаться поднять аппарат на поверхность. Однако дело осложняется тем, что точного места расположения судна до сих пор не обнаружено. Среди возможных причин аварии Звягинцев назвал выход электроники из строя или попадание аппарата в сильное подводное течение с выбросом в неприступное место.

Под неприступным местом я имею ввиду сам «Титаник». Были случаи, когда сильным потоком течения наш российский аппарат был затянут под винты затонувшего корабля. Только мощность наших двигателей и колоссальный опыт экипажа помогли избежать трагедии. На данный момент можно рассматривать множество ситуаций, которые могли произойти с батискафом, — рассказал Звягинцев.

Об исчезновении батискафа «Титан», доставлявшего туристов к месту крушения «Титаника», стало известно 19 июня. По предварительной версии, аппарат мог столкнуться с рифом на глубине трех километров. На борту находятся британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзада Дауд и его сын Сулейман, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле, а также исполнительный директор компании-перевозчика Стоктон Раш.