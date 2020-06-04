Генпрокурор США обвинил другие страны в усугублении протестов

https://static.news.ru/photo/2b277d8e-a687-11ea-9cf4-fa163e074e61_660.jpg Уильям Барр Фото: Doug Mills/CNP/AdMedia/Global Look Press

Генеральный прокурор Соединённых Штатов Уильям Барр прокомментировал протесты жителей страны против насилия со стороны полиции. По его словам, ситуацию усугубляют представители других стран.

Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции, передаёт РИА Новости. Чиновник не рассказал, руководство каких стран обвиняет.

Мы видим, что иностранные действующие лица играют за все стороны, чтобы усугубить насилие, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что в США участники протестов против полицейского произвола провели минуту молчания в память об афроамериканце Джордже Флойде, погибшем при задержании полицейскими. Акция прошла на улицах, прилегающих к Белому дому.