Генпрокурор США обвинил другие страны в усугублении протестов

Генеральный прокурор Соединённых Штатов Уильям Барр прокомментировал протесты жителей страны против насилия со стороны полиции. По его словам, ситуацию усугубляют представители других стран.
Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции,
Мы видим, что иностранные действующие лица играют за все стороны, чтобы усугубить насилие, — подчеркнул он.
Ранее NEWS.ru писал, что в США участники протестов против полицейского произвола провели минуту молчания в память об афроамериканце Джордже Флойде, погибшем при задержании полицейскими. Акция прошла на улицах, прилегающих к Белому дому.
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