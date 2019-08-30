https://static.news.ru/photo/2b2cad40-cb40-11e9-85f9-fa163e074e61_660.jpg Валентин Гапонцев Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

Российский бизнесмен и учёный Валентин Гапонцев смог прийти к соглашению с властями Соединённых Штатов из-за «Кремлёвского списка».

Документы об урегулировании планируется подать в суд в ближайшее время, передаёт ТАСС .

Мужчина, имеющий американское гражданство, выступил против появления своих данных в списке людей, приближённых к российским властям.

Ранее News.ru писал, что на официальном портале правовых актов появился документ о награждении медалями нескольких бизнесменов и чиновников, которых США ранее включили в так называемый кремлёвский доклад.