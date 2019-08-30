Российский бизнесмен и учёный Валентин Гапонцев смог прийти к соглашению с властями Соединённых Штатов из-за «Кремлёвского списка».
Документы об урегулировании планируется подать в суд в ближайшее время, передаёт
Мужчина, имеющий американское гражданство, выступил против появления своих данных в списке людей, приближённых к российским властям.
Ранее News.ru писал, что на официальном портале правовых актов появился документ о награждении медалями нескольких бизнесменов и чиновников, которых США ранее включили в так называемый кремлёвский доклад.