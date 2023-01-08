Fox News: война, которая затронет американцев, началась в Мексике

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Единственное, что по-настоящему несет в себе угрозу для США — это хаос в Мексике, заявили телеведущий Такер Карлсон и экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире Fox News. По их словам, в Мексике сейчас идет война между официальными властями и наркокартелями.

На самом деле новая война, которая действительно затронет американцев, началась в Мексике. Мексиканские силы обороны и армия сражаются с картелем «Синалоа» из-за ареста сына Коротышки, — заявил Карлсон.

Дуглас Макгрегор предположил, что Вашингтон не обращает внимание на ситуацию в Мексике из-за того, что гораздо большие деньги крутятся вокруг конфликта на Украине.

Ранее число пострадавших в результате аварии с поездами в метро Мехико увеличилось до 57 человек. Инцидент произошел около 9 утра в субботу, 7 января. На третьей линии метро Мехико между станциями Ла-Раса и Потреро столкнулись два поезда. В результате движение по этой ветке было остановлено. Изначально сообщалось об одном погибшем и 14 пострадавших. В дальнейшем число пострадавших выросло до 23. Отмечалось, что после аварии в вагонах оказались заблокированы четыре человека. Все они были спасены.

В американском приграничном с Мексикой городе Эль-Пасо объявлено чрезвычайное положение из-за мигрантов, заявил ранее местный мэр Оскар Лисер. Градоначальник подчеркнул, что решение было принято им после разговора о ситуации вокруг мигрантов с «федеральными партнерами». На фоне введения чрезвычайного положения местные власти смогут привлечь больше ресурсов для ответа на ситуацию. В частности, речь идет о работе с приютами для мигрантов и обеспечении работы правоохранительных структур.