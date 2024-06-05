Фото Хантера Байдена с кокаином показали в суде CNN: Хантер Байден отправлял фотографии с кокаином своим наркодилерам

Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Хантер Байден

Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден отправлял фотографии кокаина своим наркодилерам, сообщили в суде по делу о нарушениях правил при хранении оружия. Обвинитель показал в суде штата Делавэр несколько видео с электронных устройств Байдена-младшего, передает телеканал CNN.

На одном из них — Хантер Байден без футболки с предметом, похожим на трубку для курения. На другом — белая субстанция на весах, — говорится в публикации.

Сторона обвинения заявляет, что Хантер Байден был зависимым как минимум с 2015 по 2019 год. По версии следствия, в этот период сын американского лидера незаконно приобрел оружие.

Хантера Байдена обвиняют в нарушениях, связанных с владением оружием. По данным прокуратуры США, в 2018 году он соврал во время покупки Colt Cobra, что не принимает наркотики. Второе обвинение связано с употреблением запрещенных веществ в период владения оружием.

Ранее Третий окружной апелляционный суд США отклонил ходатайство сына президента страны Джо Байдена Хантера о закрытии дела о хранении оружия. Отмечается, что команда специального прокурора Дэвида Вайса доказала отсутствие у суда юрисдикции рассматривать дело.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.