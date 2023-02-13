Фабрика Mars лишилась $14,5 тысячи из-за падения рабочих в чан с шоколадом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американская кондитерская компания Mars Wrigley оштрафована на $14,5 тысячи из-за падения двух работников в чан с шоколадом в июне 2022 года, сообщает управление по охране труда США. Компанию, производящую Snickers и M&M's, признали виновной в том, что сотрудников не проинформировали об условиях работы.

От Mars Wrigley также потребовали предоставить необходимую сертификацию.

Вытащить из чана пострадавших смогли лишь пожарные, предварительно проделав в дне резервуара отверстие для прохода, передает Sky News. Сотрудники компании не получили травм, однако были доставлены в больницу.

Ранее американский банк Morgan Stanley оштрафовал сотрудников на суммы от нескольких тысяч до более чем миллиона долларов за ведение рабочей переписки в WhatsApp и других неразрешенных мессенджерах.

21 января двух моряков из России оштрафовали за рабочую форму с триколором в норвежском Киркенесе. Власти решили, что своим видом они создают дискомфорт для местных жителей и беженцев с Украины. Решение было принято в соответствии со статьей норвежского Уголовного кодекса, в котором есть пункт о «неправомерном использовании униформы».