В Норвегии оштрафовали россиян за комуфляжную форму с триколором Dagbladet: в Норвегии оштрафовали моряков из России за рабочую форму с триколором

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Двух моряков из России оштрафовали за рабочую форму с триколором в норвежском Киркенесе. Как пишет местная газета Dagbladet, власти решили, что своим видом они создают дискомфорт для местных жителей и беженцев с Украины.

Двое моряков сошли на берег в Киркенесе 12 января. На них были одеты рабочие костюмы, раскрашенные под камуфляж, и нашивками с российским флагом. Поступила жалоба, так как кто-то из местных принял их за военных. В результате проверки местная полиция оштрафовала россиян на пять тысяч норвежских крон (около 35 тысяч рублей).

Отмечается, что решение было принято в соответствии со статьей норвежского уголовного кодекса, в котором есть пункт о «неправомерном использовании униформы». Однако по мнению норвежского адвоката Бернта Хейберга, действия полиции были незаконными. В прошлом подобные инциденты никогда не происходили.

Ранее полиция Норвегии задержала россиянина Андрея Медведева, который представился бывшим бойцом ЧВК «Вагнер». Правоохранительные органы информацию не подтвердили и отказались раскрывать данные задержанного иностранца. По данным полиции, задержанный не пострадал.

Также полиция Норвегии задержала на севере страны гражданина РФ за управление беспилотником на архипелаге Шпицберген. Выводы о степени его виновности пообещали сделать после проверки конфискованных у него записей с беспилотников. Позже СМИ сообщили, что задержанный — Андрей Якунин, соучредитель компании и старший сын экс-главы РЖД Владимира Якунина. При этом 20 октября другой суд в Норвегии освободил четырех россиян, также задержанных за съемку с дрона в северной провинции Нурланн. Позднее суд в Норвегии оправдал Якунина. Сам он свою вину также не признал.