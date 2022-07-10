«Этого могло не произойти»: Трамп дал плохой прогноз по Украине Трамп заявил, что в случае победы на выборах не допустил бы конфликта на Украине

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не допустил бы конфликта на Украине, если бы был переизбран на второй срок в 2020 году. Своё мнение политик озвучил на выступлении перед своими сторонниками в Анкоридже, штат Аляска. Слова Трампа приводит ТАСС.

Во время выступления республиканец в очередной раз подверг критике действующего главу государства — демократа Джо Байдена, который, по словам Трампа, привёл США в состояние упадка. Экс-президент заявил что в настоящее время Штаты стали «слабеющей страной», в которой бьёт рекорды инфляция, растут цены на топливо, происходит потеря «энергетической независимости», снижение фондовых рынков и имеется ряд других проблем.

Мы государство, которое позволило России опустошить Украину, убив тысячи людей. И ситуация лишь ухудшится, хотя этого могло бы не произойти, если бы выборы прошли иначе. <...> Ничего бы попросту не произошло, — заявил Трамп.

Ранее бывший президент США предположил, что действия администрации Белого дома в ситуации вокруг Украины могут привести к мировому конфликту. По его словам, нынешняя ситуация на Украине была бы невозможна, если бы он остался президентом США.

Также Трамп предупреждал, что Иран находится на грани превращения в ядерную державу, а Китай становится мировой сверхдержавой. По его словам, все это может привести к падению авторитета США на мировой арене.