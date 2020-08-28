Экс-подруга первой леди США рассказала о её вражде в Иванкой Трамп

https://static.news.ru/photo/aad14f02-ea10-11ea-9f6b-fa163e074e61_660.jpg Иванка Трамп Фото: Leigh Vogel - Pool via CNP/Global Look Press

Бывшая подруга первой леди США Меланьи Трамп Стефани Уинстон-Волкофф опубликовала мемуары, в которой рассказала о вражде супруги президента с его дочерью.

Книга называется «Мелания и я: взлёт и падение моей дружбы с первой леди». Автор раскрывает в ней многие детали жизни президентской семьи, неизвестные широкой публике. В частности, она рассказала, что помогла Меланье «провернуть операцию «Блок Иванки» во время инаугурации президента. Они постарались, насколько это было возможно, ограничить роль Иванки в торжественном мероприятии и свести к минимуму её присутствие на официальных фотографиях.

В начале 2018 года Уинстон-Волкофф была уволена из администрации президента США, где занималась организацией интервью и других мероприятий с участием первой леди. Она утверждает, что была скомпрометирована обвинением в получении крупной суммы денег за помощь в организации инаугурации президента. По её словам, книгу решила опубликовать из мести, сообщает People.

Иванка является дочерью Дональда Трампа от первого брака с моделью Иваной трамп. Меланья является третьей его женой.

Ранее NEWS.ru писал, что СМИ раскрыли причину переезда Меланьи Трамп в Белый дом только спустя четыре месяца после вступления её мужа в должность президента США. Изанчально говорилось, что это связано с необходимостью их сына Бэрона оставаться в Нью-Йорке до окончания учебного года. Однако по словам журналистки Мэри Джордан, первая леди добивалась пересмотра брачного контракта из-за информации об изменах Трампа, о которых стало известно во время предвыборной кампании.