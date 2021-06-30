Экс-глава Пентагона Дональд Рамсфелд умер в возрасте 88 лет

Бывший министр обороны США Дональд Рамсфелд умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщила семья политика, пишет Reuters.

Рамсфелд возглавлял Пентагон во время правления президента Джорджа Буша — младшего с 2001 по 2006 год. Также он был министром обороны во времена президента Джеральда Форда с 1975 по 1977 год.

Рамсфелд известен тем, что был одним из инициаторов вторжения США в Ирак после теракта 11 сентября 2001 года. Став министром обороны во второй раз, Дональд Рамсфелд приобрёл статус одного из самых влиятельных членов кабинета в администрации Буша. Вслед за атаками 11 сентября 2001 года Рамсфелд спланировал и начал войну в Афганистане в 2001 году и вторжение в Ирак в 2003 году.

Как сообщалось ранее, Рамсфелд до последних дней принимал активное участие в политической жизни страны. Так, в январе он вместе с 10 отставными министрами обороны США подписал открытое письмо, в котором призвал действующее военное руководство страны не вовлекать армию в политические игры.

Отставные министры обороны США призвали действующее военное руководство страны не вовлекать армию в политические игры. Об этом говорится в их открытом письме. Под письмом поставили подписи 10 бывших министров обороны Соединённых Штатов (в том числе Эштон Картер, Дик Чейни, Уильям Коэн, Роберт Гейтс, Чак Хейгел, Леон Панетта, Уильям Перри и Дональд Рамсфелд).