Два военных вертолета столкнулись в небе над США NYT: два военных учебных вертолета столкнулись во время полета в США

Фото: MACIEJ GOCLON/FOTONEWS/Global Look Press

Вертолеты UH-60 Black Hawk

В американском штате Кентукки во время учебного полета столкнулись два штурмовых вертолета HH-60 Black Hawk, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на пресс-секретаря армии Нондайс Турман. По ее словам, по факту крушения ведется расследование.

Командование в настоящее время сосредоточено на заботе о военнослужащих и их семьях, — сказала Турман.

Губернатор Кентукки Энди Бешир подтвердил случившееся в своем Twitter. Он отметил, что на место ЧП выезжали экстренные службы.

По данным радиостанции WKDZ, в результате крушения военных вертолетов погибло девять человек. Власти выясняют число пострадавших, а также причину ЧП

В начале марта в самолет, вылетевший из американского Остина в немецкий Франкфурт, ударила молния, из-за чего он оказался в зоне турбулентности и начал терять высоту. В этот момент, как рассказали очевидцы, непристегнутые люди «подлетели до потолка» и получили травмы, у некоторых открылось кровотечение. Семь пассажиров были доставлены в больницу.