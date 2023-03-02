Пассажиры начавшего падать самолета рассказали о пережитом кошмаре Пассажиров рейса Lufthansa госпитализировали после попадания в зону турбулентности

Фото: y60/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пассажиры рейса Lufthansa были госпитализированы после экстренной посадки, сообщает Daily Mail. Люди рассказали, что после того, как в борт ударила молния, они услышали крики ужаса.

Испуганные пассажиры были окружены множеством битого стекла и кричали от ужаса после того, как рейс 469 Lufthansa в среду попал в травмирующую волну турбулентности на высоте 37 000 футов во время полета над Теннесси, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел вечером 1 марта. Самолет вылетел из американского Остина в немецкий Франкфурт. Спустя три часа полета в борт ударила молния, из-за чего он оказался в зоне турбулентности и начал терять высоту. В этот момент, как рассказывают очевидцы, непристегнутые люди «подлетели до потолка» и получили травмы, у некоторых открылось кровотечение.

После вынужденной посадки в Вашингтоне семь пассажиров были доставлены в больницу с различными травмами. Остальных разместили в отеле на одну ночь, но были и те, кто остался недоволен такой компенсацией.

В соцсетях пассажиры разошлись во мнениях. Некоторые заявили, что ожидают большей компенсации за «катастрофическую посадку», другие — поблагодарили компанию «за мастерство пилота и второго пилота и заботу со стороны экипажа».

Ранее самолет, летевший из Москвы в Южно-Сахалинск, был вынужден совершить экстренную посадку в Красноярске. По словам очевидцев, одному из пассажиров на борту стало плохо. Воздушное судно приземлилось в аэропорту Емельяново.