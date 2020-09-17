Директор ФБР обвинил Россию в попытках «посеять раздор» в США

https://static.news.ru/photo/925f6938-f8fa-11ea-8775-fa163e074e61_660.jpg Кристофер Рэй Фото: Stefani Reynolds/CNP/Global Look Press

Директор ФБР Кристофер Рэй утверждает, что Россия пытается повлиять на выборы в США в 2020 году. При этом он уточнил, что попыток добраться до «инфраструктуры выборов в киберпространстве», как это было в 2016 году, пока не наблюдается.

Россия продолжает пытаться повлиять на наши выборы, прежде всего через то, что мы назвали бы «злонамеренное иностранное влияние» в противовес тому, что мы наблюдали в 2016 году, когда были попытки добраться до инфраструктуры выборов в киберпространстве, — цитирует РИА Новости Рэя.

В ходе слушаний в конгрессе он также заявил, что в этом году влияние РФ наблюдается через использование соцсетей, государственных СМИ, онлайн-журналов и направлено оно на то, чтобы «посеять раздор».

Как писал NEWS.ru, Министерство финансов Соединённых Штатов ввело санкции против троих граждан России и одного украинца. Власти США считают, что эти люди причастны к вмешательству в американские выборы. Среди россиян в санкционные списки попали Антон Андреев, Дарья Асланова и Артём Лифшиц. Украинец, попавший под ограничения, — внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач, который опубликовал записи разговоров с голосами экс-вице-президента США Джо Байдена и бывшего президента Украины Петра Порошенко.