Число погибших при обрушении дома в Майами возросло до 90

Общее число погибших при обрушении дома в окрестностях Майами (штат Флорида) возросло до 90 человек. Судьба ещё 31 человека пока остаётся неизвестной, рассказала глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава в ходе брифинга для журналистов, трансляция которого ведётся в Facebook.

Она сообщила, что спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося дома в Серфсайде ещё несколько человек. Ранее сообщалось о 86 погибших.

В округе Майями-Дейд во Флориде 24 июня примерно в 02:00 по местному времени рухнуло 12-этажное здание. Изначально было известно о 99 пропавших без вести и трёх погибших. На месте была развёрнута масштабная поисково-спасательная операция, в которой было задействовано 80 команд. Местная полиция сообщила, что причины падения здания неизвестны.

Губернатор Флориды Рон Десантис ввёл в регионе режим чрезвычайной ситуации. Это решение позволило задействовать больше ресурсов для проведения спасательной операции.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден, выступая перед журналистами, забыл об обрушении дома. Он закончил свою речь и собрался уходить. В этот момент в зале поднялся гул, после чего вице-президент Камала Харрис подошла к Байдену и что-то ему сказала. После этого глава государства поблагодарил её и сказал, что федеральные силы США могут быть отправлены во Флориду, если власти штата об этом попросят.